Луценко дасть прес-конференцію в Івано-Франківську

29 липня лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Луценко відвідає Івано-Франківську область. Об 11.00 в прес-клубі «Медіа простір Прикарпаття» відбудеться прес-конференція для місцевих ЗМІ (Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 3). О 16.00 Луценко перебуватиме на мітингу у м. Долина (пл. Незалежності , 1). О 18.00 пройде мітинг у М.Калуш (площа Героїв), та о 20.00 – пройде мітинг на Вічевому майдані м. Коломия. Телефон: 529-31-31.

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