Суд не дав дозволу на повторне медичне обстеження і лікування Луценка

Печерський районний суд Києва відмовив у наданні дозволу на повторне медичне обстеження і лікування підсудного екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому судовому засіданні захист Ю.ЛУЦЕНКА подав клопотання до суду з проханням надати дозвіл на повторне медичне обстеження.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН зазначив, що захист звертався до адміністрації Лук’янівського СІЗО із заявою про необхідність повторного медичного обстеження та лікування. Однак у СІЗО заявили, що без дозволу суду вони не мають права вивозити Ю.ЛУЦЕНКА на лікування за межі установи.

Зі свого боку дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина вкотре зауважила, що стан здоров’я її чоловіка погіршується, і йому потрібне лікування у спеціалізованій медичній установі.

Вона додала, що це лікування може бути у формі денного стаціонару і для цього немає необхідності переривати судовий процес. І.ЛУЦЕНКО сказала, що захист мав розмову з керівництвом СІЗО, адміністрація висловила готовність надати конвой для вивезення Ю.ЛУЦЕНКА на лікування, однак потрібен дозвіл суду.

Водночас представники державного обвинувачення заявили, що це питання не є в компетенції суду і його має вирішувати адміністрація СІЗО.

Заслухавши думки сторін, головуючий на засіданні суддя Сергій ВОВК зазначив, що обов’язком адміністрації СІЗО є опікуватися станом здоров’я підсудних, які перебувають під вартою. Він також зазначив, що захист без ініціативи керівництва СІЗО звертатись до суду з такими питаннями не може.

Після оголошеної перерви суд також виніс окрему ухвалу з цього питання, якою зобов’язав керівництво СІЗО звернути увагу на заяву Ю.ЛУЦЕНКА про погіршення його стану здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вчергове раз продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього діагностовано цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі.