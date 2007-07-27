Кириленко хоче зірвати плани Морозу

Голова Політради блоку “Наша Україна” – “Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернувся до суду щодо заборони голові Верховної Ради 5-го скликання Олександру МОРОЗУ та його першому заступнику Адаму МАРТИНЮКУ відкривати пленарні засідання ВР. Про це він повідомив на прес-конференції в Черкасах.

Як повідомляє Офіційний сайт об`єднаних демократичних сил, за словами В.КИРИЛЕНКА, він звернувся до суду “як голова партії “Наша Україна” щодо необхідності судового рішення про заборону МОРОЗУ та МАРТИНЮКУ відкривати пленарні засідання ВР України”.

“Мороз може розпочинати проводити в парламенті будь-що і називати це будь-як, однак з юридичної точки зору з 5 червня нинішнього року це не можуть бути пленарні засідання ВР”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, “це можуть бути лише збори народних депутатів, які в нецільовий спосіб використовують бюджетні кошти, адже МОРОЗ забезпечує трансляцію засідання ВР, роботу апарату ВР”. Все це має розслідувати ГПУ - на підставі чого голова ВР скликає засідання в антиконституційний спосіб і називає це пленарним засіданням ВР?”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

“Вони можуть відкривати засідання пленумів своїх партій, однак ВР припинила свої повноваження, і не може приймати рішення від імені всього українського народу”, - додав голова партії “Наша Україна”.