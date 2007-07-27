Луценко не бачить Януковича в прем`єрському кріслі
15:36, 27 липня 2007Політика
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Лідер блоку НУ-НС побував у Рівному
Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що повернення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України вже не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Рівному на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «ні ЮЩЕНКО, ні демократичний мегаблок не сумніваються в тому, що в наступному парламенту буде демократична проукраїнська більшість, яка висуне демократичного проукраїнського прем’єр-міністра». «А тому, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, - жодних підстав сьогодні аналізувати ймовірність повернення пана ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра в мене особисто, і наскільки я розумію, у пана Президента немає».
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