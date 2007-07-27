Блок Тимошенко вимагатиме обмежити недоторканність суддів і Ющенка

Блок Юлії Тимошенко вимагає скасування недоторканності або її обмеження на всіх рівнях – від районного судді – до народного депутата і Президента України.

Як повідомляє ІА «За Київ», про це заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив на прес-конференції в Ужгороді.

Він нагадав, що окрім 450 депутатів Верховної Ради, недоторканністю в Україні користуються, наприклад, 1000 суддів і Президент України. За його словами, «затримати суддю-корупціонера, як і нардепа, можна тільки з дозволу Верховної Ради».

«Уявляєте, яка свобода дій для суддів у цей час, коли в Україні вже давно немає нелегітимної Верховної Ради і ще не скоро вона, до речі, з`явиться?», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що, на думку Президента, недоторканність є основою корупції. З цього віце-спікер Верховної Ради V скликання М.ТОМЕНКО робить висновок, що недоторканність всіх - і Президента, і суддів, а не тільки народних депутатів, є основою корупції.

У той же час, звернув увагу М.ТОМЕНКО, сьогодні говорять тільки про недоторканність депутатів, які вже давно в очах народу є нелегітимними.