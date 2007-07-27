З`їзд СДПУ(о) прийняв відставку Медведчука

Делегати з`їзду СДПУ(о), що проходить сьогодні в Києві, прийняли відставку Віктора МЕДВЕДЧУКА з поста голови партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів СДПУ(о), міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

Він нагадав, що ще після проведення парламентських виборів 2006 року, враховуючи програш СДПУ(о), В.МЕДВЕДЧУК написав заяву про звільнення з посади лідера партії. «Сьогодні вона прийнята», - сказав М.ПАПІЄВ.

Він додав, що сам В.МЕДВЕДЧУК з поважних причин не був присутній на з’їзді.

Відповідаючи на питання журналістів, хто і коли може бути обраний на вакантний пост керівника партії, М.ПАПІЄВ сказав, що сьогодні у проведенні з’їзду оголошено перерву, і підготовкою до другої частини з’їзду буде займатися президія СДПУ(о).

Як повідомили УНІАН у прес-службі СДПУ(о), крім того, делегати з`їзду, давши критичну оцінку внутрішньому становищу в партії, а також оцінивши політичну ситуацію в Україні, прийняли рішення визнати майбутні позачергові парламентські вибори такими, що не відповідають Конституції України.

З доповіддю про ситуацію в партії і перспективи її розвитку виступив заступник голови партії, голова виконкому СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ, який, зокрема, заявив, що сьогодні в Україні існує криза класичних політичних ідеологій, а виборець робить вибір на основі інших ознак, зокрема територіальних.

Ключем до успіху СДПУ(о), на думку Ю.ЗАГОРОДНЬОГО, мають стати регіональні організації, а їх роль у структурі партії - різко зрости.

У свою чергу, перший Президент України Леонід КРАВЧУК під час виступу на з`їзді дав власну оцінку ситуації в партії і заявив: «Якщо Україна буде демократичною, то будь-яка партія, зокрема й СДПУ(о), існуватиме як демократична структура, але сьогодні в Україні існує реальна загроза конституційному ладу, і кожен крок ми повинні звіряти не стільки з інтересами партії, скільки з інтересами країни».

«Партія має відродитися, а для цього ми повинні змінити стиль, методи і форми роботи, а ідеологія в нас перевірена часом», - сказав Л.КРАВЧУК.

«Якщо наша партія зможе об`єднати всі соціально демократичні сили, ми зможемо реалізувати свій потенціал. І це повинно стати головним завданням на найближчий час», - упевнений він.

На думку Л.КРАВЧУКА, соціал-демократи не можуть не підтримати партію, котра, будучи лідером коаліції в 2002-2004 рр., і сьогодні змогла забезпечити зростання економіки.

«В цьому разі ми повинні розуміти, що підтримуємо не Партію регіонів, ми підтримуємо Україну», - сказав він.