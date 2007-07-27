СДПУ(о) підтримає на виборах Партію регіонів

СДПУ(о) вирішила не брати участі у дострокових парламентських виборах і закликає своїх прихильників підтримати Партію регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів партії, міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ за результатами проведення з’їзду партії.

«Прийнято рішення, що СДПУ(о) не йде самостійно на вибори», - сказав він.

М.ПАПІЄВ уточнив, що партія не братиме участі у виборах ні самостійно, ні у блоці з іншими партіями.

Він сказав, що на з’їзді було ухвалено звернення до членів і прихильників СДПУ(о) підтримати у разі проведення парламентських виборів Партію регіонів.

На запитання, чи є можливою участь у виборах окремих членів СДПУ(о) у складі списків інших партій, М.ПАПІЄВ відповів, що згідно із законодавством, участь членів будь-якої партії у списку іншої партії неможлива.

Водночас, за його словами, «ми живемо у демократичній країні, і тому можна припустити, що хтось із членів партії за умови виходу з СДПУ(о) захоче взяти участь у виборах за списками інших партій та блоків».