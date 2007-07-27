Луценко: демблок вимагає відставки трьох ”фосфорних” міністрів і Януковича на додачу

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що відсутність рішення про відповідальність трьох «фосфорних» міністрів свідчить про кругову поруку в уряді ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Ю.ЛУЦЕНКА.

«Від імені блоку "Наша Україна - Народна самооборона" заявляю, - говориться в документі, - про непрофесійність дій трьох фосфорних міністрів уряду ЯНУКОВИЧА»: Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, Нестора ШУФРИЧА і Юрія ГАЙДАЄВА, які продемонстрували непрофесіоналізм і неготовність до ліквідації наслідків аварії на Львівщині.

«Фактично, лише Львівська обласна рада на чолі з Петром ОЛІЙНИКОМ залишилася сам-на-сам із екологічним лихом та проблемами населення», - наголошує лідер блоку і зазначає: «Прикладом цього є те, що не Мінтранс, а місцева влада вивозила дітей із зони лиха. Не міністерство охорони здоров’я, а місцева влада присилали лікарів. Не МНС, а місцева влада забезпечила людей питною водою в перші дні».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслює, що «фосфорні міністри уряду ЯНУКОВИЧА намагаються приховати від громадськості реальну кількість постраждалих від аварії». Так, за його словами, «Народна самооборона» виявила у Рівному близько 30 залізничників, які лікуються у відомчій лікарні. Восьмеро з них перебувають у реанімації, один – пережив стан клінічної смерті».

«Постраждалі стверджують, що їм пропонували винагороди в сумі 5 тисяч гривень за згоду вказати в діагнозі не професійне захворювання, а «побутова травма», - заявляє Ю.ЛУЦЕНКО і додає: «Аналогічно діють у Рівненській області, де постраждалим дітям Горохівського району написали діагноз «загострення хронічного захворювання через хронічну спеку».

Блок «Наша Україна - Народна самооборона» вважає такі дії уряду ЯНУКОВИЧА «махровою радянщиною», - говориться в документі. «Очевидно, що ЯНУКОВИЧ своїх не здає, тому блок закликає українців відставити самого ЯНУКОВИЧА і весь його уряд», - наголошує Ю.ЛУЦЕНКО.