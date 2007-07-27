Колишній одеський губернатор стане номером 2 у списку Литвина

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ стане другим номером у виборчому списку Народної партії (НП). Про це лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, «хоч і знаходився на лівому фланзі, завжди був моєю правою рукою».

Довідка УНІАН. 50-річний С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ з 1998 по 2005 роки очолював Одеську ОДА. На виборах 2006 року очолив список кандидатів в депутати облради від НП і зараз очолює фракцію "Народна ініціатива".