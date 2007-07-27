Кириленко: уряд зобов’язаний реалізувати Острозькі ініціативи Президента

Голова політради блоку "Наша Україна-Народна Самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що уряд зобов’язаний реалізувати Острозькі ініціативи Президента. Про це він заявив сьогодні у Черкасах під час зустрічі з медичними працівниками обласної лікарні міста, нагадавши, що в основу цих ініціатив Президента України Віктора ЮЩЕНКА покладено підвищення соціальних стандартів життя.

“ЮЩЕНКО дав орієнтир реалізувати їх, незалежно від того, яким буде уряд. Нині ми не знаємо, хто буде прем’єром, хто міністрами, яким буде формат коаліції, хоча сподіваємося, що демократичні сили матимуть більшість у парламенті наступного скликання”, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. “Однак, незалежно від кольору, уряд буде зобов’язаний реалізувати Острозькі ініціативи Президента”, - наголосив він.

Крім того, В.КИРИЛЕНКО, що блок “Наша Україна – Народна Самооборона” розпочав похід проти корупції, яка "розквітла буйним цвітом у Верховній Раді минулого скликання". “Наш Блок виступив з ініціативою скасувати депутатську недоторканність і закликав зробити те саме усі інші політичні сили. Однак коаліціянти мовчать, і посилаються на мотиви, висмоктані з пальця”, - зауважив він.

В.КИРИЛЕНКО висловив упевненість, що потрібно докласти всіх зусиль, аби недоторканності не було у наступному парламенті. За його словами, вона має бути скасована якщо не у ВР, то на всеукраїнському референдумі щодо змін до Конституції. “Україні потрібен референдум і нова Конституція”, - наголосив голова Політради Блоку.