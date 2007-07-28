Пограбовано офіс “Народної самооборони” в Кіровограді

Сьогодні вночі невідомі пограбували офіс обласного осередку Громадянського руху "Народна самооборона" в Кіровограді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», злочинці, зламавши двері, проникли в приміщення і винесли усі комп`ютери. Решту цінних речей, у тому числі мобільний телефон, побутову аудіотехніку та печатку обласної організації партії "Вперед, Україно!", не взяли.

На думку членів руху, зловмисники мали намір дестабілізувати роботу організації.

Зараз на місці пограбування працює міліція.