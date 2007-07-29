НУ-НС заборонить усім партіям створювати коаліцію з Регіонами

Угода про створення блоку «Наша Україна-Народна самооборона» заборонятиме усім 10-м партіям, що входитимуть до блоку, створювати після дострокових виборів коаліцію з Партією регіонів. Про це сьогодні у Хмельницькому заявив один із лідерів блоку В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, тим самим усі розмови про можливість створення широкої коаліції «для нас виключені».

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що демократичні сили винесли добрий урок з попередніх подій і більше не допустять повторення подібних помилок.

Крім того, він запевнив, що під час виборчої кампанії «Наша Україна-Народна самооборона» не проводитиме недобросовісної конкуренції з БЮТ. «Недобросовісної конкуренції не буде, оскільки ми цього не допустимо», - сказав В.КИРИЛЕНКО.