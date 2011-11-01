Бютівець розвідав, що уряд врізав пенсії чорнобильцям

Народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє, що уряд зменшив пенсії чорнобильцям.

Як повідомляє сайт партії «Батьківщина», за словами нардепа, пенсії чорнобильців у листопаді будуть нижчі за 784 гривні.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ процитував електронний лист, розісланий Головним управлінням Пенсійного фонду начальникам управлінь Фонду в районах та містах Київської області, підготовлений на виконання доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, в якому йдеться, що при формуванні виплат із пенсій за листопад до відомостей не буде включено код виплати 997.

При цьому в листі зазначається, що Мінпраці та соціальної політики готує списки особових рахунків, по яких після виключення цього коду розмір пенсій буде менший за 784 грн.

Таким чином, за словами депутата, більшість чорнобильців у листопаді отримає пенсії, розмір яких буде менший 784 грн.

«Тому вимоги чорнобильців справедливі, і опозиція, а саме фракція «БЮТ-Батьківщина», не дозволить проурядовій більшості розглядати відповідний закон і заблокувала трибуну (Верховної Ради)», – заявив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він також закликав громадян бути соціально активними, що не дозволить владі порушувати їхні права.

«Сьогодні влада побачила, що і 500 розлючених бабусь легко ламають залізні забори, і якщо під ВР буде більше 5 тисяч людей, то непопулярні закони можна буде пом`якшити, а якщо тут буде більше 20 тисяч – то їх можна скасувати, у разі якщо прийде 100 тисяч – то можна добитися дострокових виборів до парламенту – все залежить від позиції громадян», – сказав політик.

Також А.ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що в разі, якщо Європа заборонить в’їзд, заблокує рахунки чи арештує іноземне майно хоча б одного з провладних олігархів, Юлія ТИМОШЕНКО вже наступного дня буде на волі. «Оскільки інших інструментів крім жорстких санкцій влада не розуміє», – підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що сьогодні фракція «БЮТ-Батьківщина» зняла блокаду парламентської трибуни, оскільки виконано вимогу «про зняття з розгляду на цьому тижні ганебного закону про обмеження пільг».

Крім того, за його словами, «БЮТ-Батьківщина» і надалі вимагає ухвалити на цьому тижні, у п`ятницю, закон, який приведе Кримінальний кодекс України у відповідність до європейського законодавства і скасує статтю 365, за якою засудили Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні під стінами ВР кількасот чорнобильців провели акцію протесту, виступаючи проти скасування їхніх пільг. Під час акції вони намагалися прорватися до парламенту, відбулися сутички з бійцями «Беркута», що охороняли будівлю ВР.