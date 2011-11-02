Янукович на Кабміні шпетить чиновників за невиконання реформ

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що виконавча влада в Україні виявилася недостатньо готовою для проведення реформ у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

«Аналіз стану виконання плану реформ свідчить, що на сьогодні повністю виконано лише близько половини заходів, по яких настали терміни. Не всі з відзначених мною пріоритетів національного плану реалізовано», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що з моменту реалізації Програми економічних реформ з 79 необхідних законопроектів до Верховної Ради внесено лише 39.

«Це, шановні колеги, не витримує жодної критики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Головна причина невиконання заявлених пріоритетів у тому, що виконавча влада виявилася недостатньо готовою до проведення реформ. Це такий загальний висновок. Тому потрібно розібратися у причинах такого становища і негайно вжити невідкладних заходів для його виправлення. І сьогодні ми маємо вийти з цієї зали вже з конкретними рішеннями», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що реформи вимагають компетенції і дисципліни від урядовців, а також ухвалення своєчасних рішень.

«Це стосується як уряду, так і представників місцевих держадміністрацій», - сказав Президент України.