Влада розробила свій план щодо акцій чорнобильців і афганців?

Політолог Олександр ПАЛІЙ не виключає, що через акції чорнобильців влада захоче заборонити заплановану на завтра масштабну акцію “афганців” та підприємців.

Таку думку експерт висловив у коментарі УНІАН.

«Я не виключаю, що і вчорашні, і сьогоднішні виступи чорнобильських організацій можуть бути керовані владою», – заявив О.ПАЛІЙ, і додав: «Я не виключаю, що акції “чорнобильців”, які зроблені напередодні всеукраїнської акції «афганців», що повинна відбутися завтра, можуть стати підставою для сформованого владою судового рішення про скасування більш потужних виступів «афганців».

Також, на думку О.ПАЛІЯ, не виключено, що «влада провокує такі акції з метою взяти під контроль соціальні виступи. Якщо революцію не можна скасувати - вони хочуть її очолити. Тож, «свої» «регіонам» люди на чолі акції - це спроба робити їх ручними, контрольованими».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 листопада, чорнобильці протестували біля Верховної Ради проти порушення їхніх прав на пільги під час ухвалення законопроекту про державні гарантії щодо виконання судових рішень. вони вимагали погашення боргів із виплат пенсій та допомоги. Чорнобильці двічі намагалися пробитися до входу до Верховної Ради. При цьому нещодавно зведений паркан був пошкоджений. Від будівлі парламенту учасників протестів відтіснив спецпідрозділ "Беркут". Парламент оточили подвійним кордоном міліції.

Водночас, УНІАН вдалося з’ясувати, що одним із організаторів цієї акції виявився Анатолій ВИННИК - член Партії регіонів і депутат Харківської облради від ПР.

Сьогодні, 2 листопада, близько 300 чорнобильців знову біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві зібралися на акцію протесту. В той же час у Маріїнському парку знаходиться близько десятка автобусів із співробітниками підрозділу «Беркут», а також два автозаки.

При цьому ще в жовтні було оголошено, що третього листопада під ВР прийдуть підприємці та афганці. Зокрема, 31 жовтня начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ повідомив, що на акцію протесту 3 листопада готові вийти кілька тисяч підприємців, а також представників близько 250 громадських організацій зі всієї України.