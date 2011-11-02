Тігіпко визнав, що грошей для збільшення пенсій немає

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО визнав, що сьогодні в уряду немає коштів для зміни базової середньої заробітної плати, за якою нараховуються пенсії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання Кабміну в середу.

«Сьогодні пенсії ми виплачуємо по середній заробітній платі 2006 року. Якщо вийти на 2007 рік – це 16 млрд. грн. На жаль, ми не змогли знайти цих грошей із самого початку, і в проекті бюджету ці гроші не закладені», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він підкреслив, що в разі перегляду Держбюджету в 2012 році, це питання має бути темою «номер один».

Серед іншого, віце-прем`єр також зазначив, що Пенсійний фонд на сьогодні із соціальних внесків виплачує 34 млрд. грн. тих витрат, які не є страховими витратами.

Довідка УНІАН. Розмір мінімальної пенсії в Україні становить 784 грн.