Очікуваних відставок в уряді немає через «гризню» у ПР?

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ вважає, що питання відносно кадрових змін у виконавчій гілці влади Президент Віктор ЯНУКОВИЧ відклав на більш пізній термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи, чому не відбулися відставки деяких міністрів та губернаторів, як це прогнозувалося.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ пояснив, що відтермінування кадрових перестановок пов’язано з певними протиріччями між групами впливу в Партії регіонів. «Я думаю, що йде внутрішньопартійна гризня в Партії регіонів, і одна група впливу поки не може подолати іншу, тому це питання і відклали на потім», - сказав народний депутат.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, сьогодні, 2 листопада, на розширеному засіданні Кабміну за участю Президента В.ЯНУКОВИЧА могла відбутися відставка низки міністрів і губернаторів.

Зокрема, прогнозувалася відставка губернаторів Львівської, Тернопільської, Одеської та Запорізької областей.

Серед членів Кабмін у числі вірогідних кандидатів на звільнення називалися міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр екології Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК і глава МОЗ Олександр АНІЩЕНКО.