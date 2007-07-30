Янукович запустить домну і сходить до школи

Завтра, 31 липня, під час робочої поїздки в місто Єнакієве Донецькій області прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистому пуску домни і проведе бесіду з учителями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, прибувши в Єнакієве прем`єр покладе квіти до пам`ятника льотчику-космонавту, двічі герою Радянського Союзу Георгію Береговому.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ побуває в школі N34, де проведе бесіду з педагогічним колективом щодо сучасних проблем навчального процесу.

Потім прем`єр переїде на ВАТ "Єнакієвський металургійний завод", де покладе квіти до пам`ятника загиблим металургам, ознайомиться з процесом виробництва і візьме участь у головній події дня - урочистому мітингу з нагоди відкриття доменної печі N5.

Після закінчення мітингу В.ЯНУКОВИЧ проведе нараду з питань стану і перспектив соціально-економічного розвитку м. Єнакієвого і базових областей промисловості.

На завершення візиту запланована прес-конференція прем`єр-міністра.