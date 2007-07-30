Зварич вважає, що Мороз вирішив попіаритися

Постійний представник Президента України у Верховній Раді п’ятого скликання Роман ЗВАРИЧ переконаний, що коаліція не має права проводити позачергову сесію Верховної Ради через її нелегітимність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна” - “Народна самооборона”, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні, коментуючи розпорядження голови ВР п’ятого скликання Олександра МОРОЗА про проведення 31 липня позачергової сесії.

“МОРОЗ не має права скликати позачергову сесію. Адже всі розуміють, що парламент неповноважний і не має права ухвалювати будь-які рішення”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, максимум, що може організувати О.МОРОЗ, – це збори певної частини депутатів. Р.ЗВАРИЧ наголосив, що будь-які рішення, які будуть ухвалюватися на позачерговій сесії, не матимуть юридичної сили.

Він також зазначив, що проведення позачергової сесії ВР є для Соціалістичної партії України шансом, щоб нагадати про своє існування. “Подивіться на рейтинги СПУ. Зрозуміло, що їх зраду минулого року виборці не пробачать. Навряд чи політична сила екс-спікера зможе на цих позачергових виборах подолати тривідсотковий бар’єр. Тому йому потрібна будь-яка публічність, трибуна, реклама. МОРОЗ прагне, щоб про нього говорили. Це – його остання надія”, - переконаний Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.