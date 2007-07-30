Чорновіл зізнався, що регіонали в підвішеному стані

Партія регіонів ще не прийняла рішення про свою участь у позачерговій сесії Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це сьогодні заявив член парламентської фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

«Наскільки мені відомо, поки що немає остаточного рішення, чи піде завтра Партія регіонів на позачергове засідання парламенту, тому що має відбутися засідання Політради, на якому необхідно з`ясувати декілька нюансів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, в першу чергу, на політраді йтиметься про те, наскільки зараз потрібне це засідання, тому що якихось остаточних рішень з боку ЦВК або інших структур на сьогоднішній день не було.

«Ми планували скликати позачергову сесію у випадку, якщо з боку Центрвиборчкому будуть якісь жорсткі дії або якщо вона визнає повноваження нових народних депутатів, щоб вони могли відразу скласти присягу. Поки що таких моментів немає», - зазначив він.

На думку Т.ЧОРНОВІЛА, соціальні ініціативи, які повинні були б бути винесені на засідання ВР, недостатньо напрацьовані.

«Тому ми поки що в підвішеному стані», - пояснив він.