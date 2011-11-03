Королевська каже, що влада відповіла фігурою з трьох пальців

Сьогодні не брати участь в акціях протесту, не підтримувати їх означає бути співучасником влади. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на мітингу під Верховною Радою, організованому Всеукраїнською громадянською акцією «Вперед!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, вона вважає, що влада діє за принципом «обіцяного три роки чекають». «Вони думають, що терпіння народу безмежне. Але ми зібралися тут для того, щоб показати – ніхто три роки чекати не збирається. Ми вимагаємо, щоб влада навчилася, нарешті, виконувати свої обіцянки, навчилася відповідальності», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Своїм завданням вона бачить максимально сприяти самоорганізації людей. «Такі акції як «Вперед!» сприяють просуванню у владу нових громадських лідерів. Людей, які є реальною альтернативою тим політичним силам і тій політичній карті, що склалася в Україні. Необхідно зробити все, щоб голос людей був почутий», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що півроку тому, в травні, на цьому ж місці була проведена Народна колегія Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», на якій підприємці, представники малого та середнього бізнесу висунули свої вимоги, що стосуються створення сприятливого бізнес-клімату в країні; скасування абсурдних положень Податкового кодексу, ухвалення закону про спрощену систему оподаткування, підготовленого підприємцями; продовження мораторію на перевірки; ліквідація такого репресивного органу, як податкова міліція. «У відповідь ми отримали фігуру з трьох пальців. Усі наші вимоги були просто проігноровані. Чиновники при владі вважають, що вони найрозумніші, вони думають, що країна дісталася їм на розграбування. Але ми примусимо їх почути голос народу і примусимо владу виконувати волю народу», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, всі реформи, які були зроблені за останні 1,5 року, проводилися на користь багатих. «У країні розвивається лише великий капітал, при цьому створюються нестерпні умови для роботи малих і середніх підприємств. Реформи робляться за рахунок чорнобильців і афганців, інвалідів і дітей війни. Так далі ситуація розвиватися не може», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, під стінами Верховної Ради зібралися активісти Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», які представляють 250 громадських і профспілкових організацій з усіх регіонів України. Головна вимога мітингувальників – розпуск Верховної Ради. На мітингу було зачитано символічний Наказ про звільнення народних депутатів України, який було передано Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ для оголошення у Верховній Раді, і Відкритий лист Президенту України з вимогою ветувати закон про спрощену систему оподаткування (№8521), в якому не враховані принципові вимоги підприємців. У разі невиконання вимог учасників акції, 1 грудня буде проведено загальнонаціональний страйк.

Крім того, учасники мітингу наполягають на тому, щоб було зупинено земельну реформу. Вони також вимагали почати реальну боротьбу з корупцією в усіх ешелонах влади, ввести персональну відповідальність чиновників за зловживання.