Серед українських ґеїв дуже багато... залізничників

Думка про те, що ґеїв більше за все серед представників творчих професій – стилістів, модельєрів, тележурналістів і таке інше – це міф. Так в інтерв`ю УНІАН заявив президент громадської організації «Ґей-форум України» Святослав Шеремет.

«Ґеї представлені майже рівномірно у всіх соціальних прошарках, - стверджує Шеремет. - Про це, зокрема, свідчить і склад нашої організації. У нас є селяни, робітники... Є й сталевари, і шахтарі, дуже багато залізничників. Немає кореляції між сексуальною орієнтацією і родом занять людини».

У політиці також чимало представників сексуальних меншин. Не менше, а то і більше, ніж в середньому у суспільстві, вважає Шеремет. З числа мегапартій він згадав комуністів, найбільш завзятих останнім часом опонентів ґей-руху, серед яких геї також зустрічаються.

«В цілому представників ЛГБТ-співтовариства у владі дійсно достатньо багато. Важко вимірювати їхню кількість або відсоток, але у будь-якому випадку цей відсоток не нижчий, ніж серед населення взагалі. Швидше за все – вищий...

Хто такий гей? Це той, хто ідентифікує себе з гей-спільнотою, суб-культурою і так далі. Якщо людина сама себе не ідентифікує як гей, то некоректно говорити, що це гей.

У соціології є такий термін, як ЧСЧ – чоловіки, які практикують секс з чоловіками. Це описовий термін, яким просто констатується, що у чоловіка є одностатевий секс, але у нього може ще і бути секс з жінками. І до окремих «геїв»-политиків можна застосувати саме такий термін – ЧСЧ.

Можу сказати, що геї є у всіх провідних політичних силах, зокрема в Комуністичній партії, представники якої останнім часом найактивніше виступають опонентами гей-руху».

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