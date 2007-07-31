Регіонали ”розпустилися” через відсутність Януковича?

Член Партії регіонів Михайло Чечетов та член Соцпартії Іван Бокий спростовують можливість розколу коаліції в парламенті п`ятого скликання.

Про це вони заявили в ефірі 5 каналу в понеділок.

"Ніяких принципових розбіжностей з нашими партнерами по коаліції немає. Ми працюємо в одній коаліції", - сказав Чечетов.

Його позицію також підтримав представник Соцпартії Іван Бокий: "Говорити про якийсь розкол немає рації".

"Можна давати оцінки висловленням окремих представників Партії регіонів. Ми не вважаємо, що ці висловлення можуть бути причиною для таких речей, як розкол коаліції", - додав він.

При цьому Бокий підтвердив невдоволення заявами окремих представників Партії регіонів, появу яких він пояснив відсутністю в країні лідера "Регіонів" Віктора Януковича.

"На жаль, Віктора Федоровича в останні чотири дні, здається, в Україні не було, тому в Партії регіонів виникли якісь тертя, неузгодженості", - сказав член СПУ.

Водночас він наголосив, що всі питання, які варто розглянути на позачерговій сесії парламенту, були обговорені на зустрічі голови Верховної Ради Олександра Мороза і прем`єра Віктора Януковича в понеділок.

Українська правда