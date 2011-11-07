Кужель не вистачає грошей на власну партію

Колишній заступник голови партії "Сильна Україна" Олександра Кужель не може собі дозволити створення політичної партії.

Про це, як передає Українська правда, координатор громадського руху "Громадянський опір" розповіла в ефірі Радіо Свобода.

"Я не можу собі зараз цього дозволити, тому що створення партії і утримання партії – це дуже дороговартісний проект", - зазначила вона.

За словами Кужель, центральний офіс партії "Сильна Україна" на 100% фінансував її глава Сергій Тігіпко "зі своїх доходів, які він декларував".

"У нас утримання, щоб ви знали, в Україні в середньому офісу політичної партії, не у виборчий період, центрального офісу – 300 тисяч доларів. Це при тому, що голови обласних осередків утримують партію за свої кошти", - розповіла Кужель.

"І тому треба бути великою авантюристкою, щоб зараз сказати, що я можу створити такий проект. Я не хочу просто брати гроші, просто когось збирати", – зазначила вона.