Молодим регіоналам влаштують з’їзд “унікального формату”
10:16, 31 липня 2007Політика
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ПР сподівається стати цікавою для молоді
ІІІ з’їзд Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Союз молоді регіонів України”, який відбудеться 31 липня у Виставковому центрі „КиївЕкспо Плаза”, буде проведено “в унікальному форматі, який досьогодні не використовувався молодіжними організаціями України”, повідомляє сайт ПР.
Захід буде оформлено під “вільну молодіжну тусовку» з елементами ток-шоу, змаганнями в ораторській та дискусійній майстерності, виставкою карикатур, виступами Comedy-Club Україна, Анюти Славської, групи „Парад планет”.
У „Союзі молоді регіонів України” сподіваються таким чином відкрити “новий етап розвитку організації” та створити “якісно нову, популярну та цікаву для широкого загалу молоді організацію”.
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