Молодим регіоналам влаштують з’їзд “унікального формату”

ІІІ з’їзд Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Союз молоді регіонів України”, який відбудеться 31 липня у Виставковому центрі „КиївЕкспо Плаза”, буде проведено “в унікальному форматі, який досьогодні не використовувався молодіжними організаціями України”, повідомляє сайт ПР.

Захід буде оформлено під “вільну молодіжну тусовку» з елементами ток-шоу, змаганнями в ораторській та дискусійній майстерності, виставкою карикатур, виступами Comedy-Club Україна, Анюти Славської, групи „Парад планет”.

У „Союзі молоді регіонів України” сподіваються таким чином відкрити “новий етап розвитку організації” та створити “якісно нову, популярну та цікаву для широкого загалу молоді організацію”.