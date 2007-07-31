Янукович приїхав на батьківщину і послав мера за горілкою

Прем`єр-міністр Віктор Янукович прибув у рідне місто Єнакієве.

Відповідно до затвердженої програми, він поклав квіти в до пам`ятника льотчикові-космонавтові СРСР Георгієві Береговому. Букет з жовтих і блакитних хризантем виконаний у вигляді державного прапора України.

Прем`єра оточили жителі Єнакієвого, які подякували його за усе, що він зробив для рідного міста, повідомляє Острів.

"Якби не було таких людей як Ви, то не було б і Єнакієвого", - сказала одна з жінок.

Кілька жителів міста, які знають нинішнього прем`єра ще з молодості, запропонували Віктору Януковичу "випити по чарці".

Прем`єр погодився: він підкликав до себе мера міста Єнакієвого Сергія Рухадзе і попросив його "вирішити це питання".

Багато людей передавали Віктору Януковичу листи і прохання про допомогу, а одна з жительок Єнакієвого прочитала прем`єрові написані нею вірші.

До приїзду Віктора Януковича в рідний для прем`єра місто за наказом міської влади були побілені бордюри і стовбури дерев, що ростуть уздовж дороги.

Як розповіла кореспондентові "Острова" одна з жительок міста, напередодні зустрічі знаменитого земляка був ретельно вимитий асфальт у сквері імені Берегового біля пам`ятника космонавтові і біля прохідної Єнакіївського металургійного заводу.

"Генеральне прибирання" була проведено зовсім недавно, тому подекуди ще збереглися калюжі.

Українська правда