Цушко вже кілька разів навідувався у МВС

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО, який зараз перебуває у відпустці, декілька разів приходив у міністерство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на питання журналістів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор СУСЛОВ.

«Здоров’я міністра краще, він знаходиться у відпустці, у міністерстві його немає, хоча за час відпустки він декілька разів з’являвся у міністерстві», - сказав В.СУСЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО на реанімаційному літаку був доставлений у німецьку клініку.

21 липня В.ЦУШКО повернувся в Україну.

25 липня міністр внутрішніх справ перед засіданням Кабміну повідомив журналістам, що у відпустку планує піти “на два тижні із завтрашнього дня” (26 липня – УНІАН). “У міністерстві порядок”, - додав В.ЦУШКО.