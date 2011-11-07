Королевська свідома того, що Тимошенко керуватиме і через грати

Питання зміни лідера партії «Батьківщина» навіть не обговорюється – ніхто не зможе взяти на себе функції Юлії ТИМОШЕНКО. Про це заявила народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю ЛігаБізнесІнформ.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зміни лідера партії «Батьківщина», Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Це питання навіть не обговорюється. «Батьківщина» – це Юля. Неважливо, де вона буде фізично знаходитися – у неї вистачить сил і можливостей керувати процесами та чітко вести лінію партії. Ніхто інший не зможе взяти на себе цю функцію».

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що у разі негативного розвитку подій, Ю.ТИМОШЕНКО буде керувати партією з-за грат. При цьому політик спростувала домисли про те, що може зайняти місце лідера. «Ніхто і не сумнівався, що «Батьківщина» - партія лідерського типу. В Україну просто немає інших партій. Без Ю.ТИМОШЕНКО це буде вже не «Батьківщина», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, «Батьківщина» без Ю.ТИМОШЕНКО – це зовсім інший формат. «Я прийшла в «Батьківщину» тому, що дуже поважала Юлю. Ми пропрацювали разом п`ять років, двічі провели вибори до парламенту, пережили виключення «тушок» з фракції, пройшли випробування владою і опозицією, економічну кризу ... Після всього, що пройдено, таких людей як Юлія ТИМОШЕНКО вважаєш рідними, розумієш з півслова і півпогляду. І говорити про те, яку роль я займаю в «Батьківщині», яке місце – це зараз другорядне», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона розповіла про те, що зустрічалася з Ю.ТИМОШЕНКО буквально напередодні її арешту. «Ми проговорили кілька годин. І я, і вона прекрасно розуміємо, що чим далі перебуваємо в опозиції, тим більше буде провокацій та агресії, тим сильніше у наших опонентів і всередині, і зовні буде бажання нас посварити. Я дуже вдячна Юлі як людині за те, що вона ніколи не давала мені приводу думати, що в неї до мене подвійне ставлення. Можливо, наші щирі, довірливі відносини і викликають час від часу потоки брехні і підлості. Все-таки в житті будь-якого політика небагато людей, які можуть чесно донести свою позицію, вступити у відкриту дискусію», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.