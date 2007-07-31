Мороз підтримав Литвина - вони знають, до чого готується Ющенко
Проте кожен лишається сам за себе
Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що команда Президента готує масштабні фальсифікації на дострокових парламентських виборах.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Соціалістичної партії України, про це Олександр МОРОЗ заявив в інтерв`ю газеті «24», опублікованому сьогодні.
«Я не думаю, що на СПУ чекає поразка в разі, якщо дострокові вибори відбудуться. Але те, що команда Президента готується до масштабних фальсифікацій, не викликає сумнівів», - сказав О.МОРОЗ.
За його словами, також глава держави намагається повністю захопити всю владу в країні. «Незаконна заміна суддів, тиск на суди, призначення в місцеві адміністрації «перевірених людей» всупереч Конституції, гоніння на соціалістів і навіть «бютівців», демонструють справжні наміри Президента – захопити всю владу в країні. Відзначте, все це робить Президент, чиї повноваження, завдяки конституційній реформі, обмежені. Віддавши перевагу тій команді, яка займається виключно фальсифікацією і адмінресурсом, ЮЩЕНКО демонструє своє істинне ставлення до виборців, до закону, до інших суб`єктів виборів», - відзначив О.МОРОЗ.
«Вони готуються не до виборів, а до підтасовування їх результатів: тут Володимир ЛИТВИН має рацію. Як діятиме лідер Народної партії, його справа, а ми постараємось добитися максимального дотримання виборчого законодавства, яке має зупинити багато порушень, зокрема, голосування тих, хто працює за кордоном, як це було на виборах-2006» - наголосив О.МОРОЗ.