Мороз підтримав Литвина - вони знають, до чого готується Ющенко

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що команда Президента готує масштабні фальсифікації на дострокових парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Соціалістичної партії України, про це Олександр МОРОЗ заявив в інтерв`ю газеті «24», опублікованому сьогодні.

«Я не думаю, що на СПУ чекає поразка в разі, якщо дострокові вибори відбудуться. Але те, що команда Президента готується до масштабних фальсифікацій, не викликає сумнівів», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, також глава держави намагається повністю захопити всю владу в країні. «Незаконна заміна суддів, тиск на суди, призначення в місцеві адміністрації «перевірених людей» всупереч Конституції, гоніння на соціалістів і навіть «бютівців», демонструють справжні наміри Президента – захопити всю владу в країні. Відзначте, все це робить Президент, чиї повноваження, завдяки конституційній реформі, обмежені. Віддавши перевагу тій команді, яка займається виключно фальсифікацією і адмінресурсом, ЮЩЕНКО демонструє своє істинне ставлення до виборців, до закону, до інших суб`єктів виборів», - відзначив О.МОРОЗ.

«Вони готуються не до виборів, а до підтасовування їх результатів: тут Володимир ЛИТВИН має рацію. Як діятиме лідер Народної партії, його справа, а ми постараємось добитися максимального дотримання виборчого законодавства, яке має зупинити багато порушень, зокрема, голосування тих, хто працює за кордоном, як це було на виборах-2006» - наголосив О.МОРОЗ.