У Львові комуністи не ризикнули святкувати

Сьогодні у Львові представники лівих сил не проводили жодних заходів до річниці революції 1917 року.

Як передає кореспондент УНІАН, представники обкому КПУ відмовилися від проведення мітингу під червоними прапорами, який щорічно проходив біля Монументу воїнам-визволителям на вулиці Стрийській.

Натомість, голова облорганізації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК з кількома представниками ветеранських організацій поклав квіти до підніжжя монументу Слави. Жодних промов та виступів не було.

За ними спостерігали кілька десятків активістів ВО „Свобода”, які напередодні заявляли, що не допустять 7 листопада проведення акцій під червоними прапорами.