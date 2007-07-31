У коаліції є імунітет до вірусу, яким заражена опозиція?

Заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ переконаний, що на сьогодні немає жодних підстав для розколу коаліції.

Про це він сьогодні заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи звинувачення СПУ на адресу Партії регіонів у тому, що відмова Партії регіонів брати участь в позачерговій сесії ВР V скликання може привести до розколу коаліції.

М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що принципових розбіжностей у Партії регіонів з її політичними партнерами – СПУ і КПУ - поки немає. “Тому підстав для розколу коаліції немає. Коаліція міцна, як стіна”, - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що як би не намагалася опозиція розкручувати тему розколу коаліції - цього ніколи не станеться. “У нас дуже серйозний імунітет до того вірусу, яким заражена опозиція, яка постійно щось ділить і розколюється”, - додав він.

Саму заяву СПУ М.ЧЕЧЕТОВ назвав дещо емоційною. “Політики завжди дещо емоціональні, можливо тут емоційна оцінка дана”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня СПУ розповсюдила заяву, що відмова деяких членів Партії регіонів брати участь у позачерговій сесії Верховної Ради України V cкликання може привести до зникнення коаліції. У зв’язку з цим фракція соціалістів у парламенті вважає, що перегляд свого ставлення до “раніше заявленої ініціативи частиною фракції Партії регіонів може привести до втрати єдності парламентської коаліції”. При цьому фракція СПУ не виключає, що це може стати причиною припинення функціонування коаліції, тим більше, що це чи не єдиний правовий спосіб перевести політичні процеси в Україні в конституційне русло.