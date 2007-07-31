Янукович заспокоїв Мороза: якщо треба, ПР прийде у ВР

Фракція Партія регіонів залишає за собою право взяти участь в позачерговій сесії Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час урочистого запуску в експлуатацію доменної печі на Єнакіївському металургійному заводі.

«Вчора на президії політради партії ми ухвалили рішення у разі потреби взяти участь в засіданні позачергової сесії ВР. Все, що піде на користь рішення соціальних питань населення, ми робитимемо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Того ж дня представники Партії регіонів заявляли, що фракція ПР не має наміру брати участь в позачерговій сесії ВР.

30 липня відбулися консультації лідерів фракцій коаліції з приводу позачергової сесії ВР, під час яких керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання на наступний тиждень.

Того ж дня О.МОРОЗ вніс зміни до свого розпорядження, що позачергову сесію Верховної Ради України п`ятого скликання перенесено на 7-10 серпня 2007 року.