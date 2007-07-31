Луценко назвав список регіоналів бомбосховищем

Партія регіонів давно стала сховищем для людей з темним минулим, яким зараз дуже важливо отримати статус недоторканого народного депутата. Про це сайту RAZOMзаявив лідер Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій Луценко, коментуючи оприлюднені учора списки “регіоналів”, в яких з’явилися прізвища одіозних політиків.

“Натхненні успіхом у боротьбі з законом, керівники Партії регіонів на цих виборах розширюють свій “притулок для недоторканних” до цілого бомбосховища, в якому планується облаштувати кілька “vip-номерів” для Медведчука, Різака, Щербаня, Шуфрича, сімейства Засух та інших одіозних осіб, на яких вже давно очікують слідчі”, - заявив Луценко.

“Від імені Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” хотів би відразу попередити цих “vip-клієнтів”, що їм не допоможуть навіть бомбосховища, - наголосив лідер Блоку, - На порядку денному наступної Верховної Ради – відразу після створення у ній демократичної більшості - ключові питання скасування депутатської недоторканності народних депутатів та зміна керівництва правоохоронних органів. Закон буде один для всіх”.