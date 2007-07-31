Янукович збирається поговорити з Ющенком ”у справі”
13:29, 31 липня 2007Політика
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Прем`єр підтвердив запрошення
Прем`єр-міністр Віктор Янукович підтвердив інформацію про те, що Президент України Віктор Ющенко запрошений для участі в засіданні уряду. Про це він повідомив сьогодні під час відвідин Єнакіївського металургійного заводу. "Запрошення направлене, ми говоритимемо у справі", - сказав він.
Нагадаємо, раніше міністр Кабміну Анатолій Толстоухов повідомляв про те, що Президент запрошений на засідання Кабміну.
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