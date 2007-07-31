Ющенко не прийде завтра до Януковича (оновлено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участь у завтрашньому засіданні Кабінету Міністрів України, оскільки вважає, що у нього достатньо щоденних контактів з урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“Президент ухвалив рішення не йти завтра на засідання уряду. Рішення він ухвалив недавно – мені годину тому про це повідомив”, - сказав О.Шлапак.

Він також наголосив, що останнім часом про проблеми уряду і свої варіанти вирішення цих проблем В.ЮЩЕНКО неодноразово інформував уряд і прем`єр-міністра в листах.

«Таким чином, Президент вважає, що все, що він хотів сказати, він сказав уряду і розраховує, що буде почутий», - відзначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявив, що в розширеному засіданні Кабінету міністрів, запланованому на середу, передбачається участь Президента.