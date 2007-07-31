У СП вважають, що Рудьковський загрожує національним інтересам

Непрофесійність окремих членів уряду набуває масштабів, за якими проглядає загроза національним інтересам і безпеці України. Як повідомляє прес-служба Глави держави, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР, зазначивши, що йдеться, зокрема, про значні збитки, яких може зазнати Україна від втрати її авторитету як провідної транзитної держави.

Як стало відомо, Казахстан веде переговори з Білоруссю про тимчасовий транзит фосфору територією цієї держави. Однак, вважає В.БОНДАР, ця тимчасова відмова від транзиту через Україну лише одного вантажу «може стати першим дзвінком» у процесах скорочення транзиту вантажів територією України внаслідок катастрофічного падіння рівня безпеки вантажо- і пасажироперевезень за час перебування Миколи РУДЬКОВСЬКОГО на посаді міністра транспорту.

Окрім того, переконаний заступник глави Секретаріату, ця ситуація свідчить «про нездатність, невміння і небажання Міністерства транспорту України в особі М.РУДЬКОВСЬКОГО спільно з іншою країною вирішувати проблеми». «Остаточного висновку щодо винних в аварії у Львівській області ще немає, однак і Мінтранс, і МНС дозволили собі звинуватити у проблемі казахську сторону», – наголошує В.БОНДАР.

За його словами, аварія на Львівщині є серйозним ударом по стратегічних інтересах Української держави. «Ми можемо дуже втратити на ринку міждержавних залізничних перевезень. Заява казахської сторони – це серйозне попередження про втрати Україною у цьому сегменті», – сказав заступник глави Секретаріату, нагадавши, що міждержавний транзит є для нас надзвичайно важливим ресурсом, зважаючи на вдале географічне розміщення Української держави.

На його переконання, аварія на залізниці виявила серйозну проблему України – йдеться про відсутність сьогодні системної роботи з оптимізації використання транзитного потенціалу України, в тому числі, потужностей залізничного транспорту при перевезенні вантажів.

В.БОНДАР нагадав, що порівняно з 2006 роком обсяг залізничних вантажоперевезень зріс на 11% – насамперед, це відбулося за рахунок росту внутрішніх перевезень. «Як транзитна держава ми з року в рік втрачаємо. Очевидно, це питання до менеджменту «Укрзалізниці» та стратегії роботи Мінтрансу», – констатував він.

Заступник глави Секретаріату переконаний, що ситуація потребує чітких і однозначних кроків з боку керівництва уряду. Зокрема, на його думку, слід дати принципову оцінку дій і бездіяльності керівництва профільних міністерств, які стали причиною загострення ситуації з безпекою на транспорті – міністр транспорту і зв’язку М.РУДЬКОВСЬКИЙ має бути відсторонений від виконання обов’язків.

Крім того, вважає В.БОНДАР, необхідно провести серйозний аналіз стану транспортної мережі України, оцінку стану реалізації державних програм щодо її розвитку та вжити термінових заходів щодо підвищення транзитного потенціалу країни.

Також, переконаний заступник глави Секретаріату Президента, слід чітко визначити та розподілити компетенцію в сфері управління залізничним транспортом, аби унеможливити перекладання відповідальності між різними відомствами.

«Без вжиття цих заходів безвідповідальність і халатність нинішнього керівництва зазначених міністерств й надалі поглиблюватимуть загрозу національним інтересам і безпеці країни», – наголошує В.БОНДАР.