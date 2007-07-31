У морзі Януковичу не сподобалося: каже, немає умов

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович в ході своєї робочої поїздки до Єнакієво (Донецька область) відвідав місцевий морг.

Як повідомляє кореспондент "Острова" з Єнакієво, про це глава уряду сказав в ході наради з питань стану і перспектив соціально-економічного розвитку міста. "Люди не можуть поховати нормально, немає умов у морзі", – сказав Віктор Янукович.

Він підкреслив, що при тій інтенсивності праці, яка існує в Єнакієво, є проблеми і в охороні здоров`я. "Я не дарма послав вас у лікарню! Це центральна лікарня, а що твориться на околицях?. Подивіться на дороги: побілили бордюри і все", – звернувся Прем`єр-міністр до чиновників, які його супроводжують .

Глава уряду дав вказівку прискорити постачання устаткування у міський морг Єнакієва.