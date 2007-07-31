Янукович теж націлився на ”злиття партій” до виборів

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович заявляє, що у виборчому списку Партії регіонів на позачергових парламентських виборах будуть "союзники з інших партій". Про це він заявив сьогодні в Єнакієво, повідомляє кореспондент "Острова".

"Буде певна кількість наших союзників, які разом з нами підуть на вибори з інших партій", - сказав Янукович.

При цьому він припустив, що до виборів може відбутися "злиття партій" з Партією регіонів.

Прем`єр також акцентував, що "всі ці питання" вирішить з`їзд Партії регіонів 4 серпня.