Список ПР сформують шляхом ”природного відбору”

Тільки з`їзд Партії регіонів може затвердити виборчий список партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Єнакієвому сказав прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, коментуючи інформацію про затвердження першої десятки виборчого списку партії.

Як відзначив прем`єр, «цей процес дуже непростий: як усередині Партії регіонів дуже висока конкуренція, так і велика кількість наших союзників підуть разом з нами на вибори. Можливо, відбудеться злиття партій», - сказав прем`єр-міністр.

При цьому він відзначив, що «лише з`їзд зможе розставити, хто буде в п`ятірці і десятку».

Як повідомляв УНІАН, планується, що виборчий список Партії регіонів на дострокові парламентські вибори буде затверджено 4 серпня на з`їзді партії.

Сьогодні газета "Коммерсант-Украина" з посиланням на інформацію високопоставлених джерел у Партії регіонів повідомила, що Партія регіонів визначилась з проектом першої десятки виборчого списку. За даними видання, до десятки увійшли, перш за все, прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ і віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ.