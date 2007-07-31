У Секретаріаті Ющенка економікою від Януковича задоволені

Секретаріат Президента України позитивно оцінює роботу уряду Віктора ЯНУКОВИЧА в економічному напрямі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він відзначив, що макроекономічні показники за перше півріччя «доволі гарні» порівняно з показниками країн СНД.

«Економіка України залишається сильною, темпи реального зростання ВВП за півріччя 7,9% перевищують значення за останні 7 років в Україні, у країнах СНД у середньому це 8%», - сказав О.ШЛАПАК.

Радують Секретаріат і темпи зростання виробництва промислової продукції в Україні - 12,1%, а в СНД - 8%, роздрібного товарообігу в Україні - 125,8%, а в СНД - 115%. «Зростання промислового виробництва і торгівлі були тими локомотивами, які здебільшого стали причиною зростання ВВП», - наголосив О.ШЛАПАК.

Він відзначив стабільність ситуації на фінансових ринках і те, що вдалося значне - на 3,6 млрд. дол. поповнити валютні резерви НБУ. «Не зменшують кредитної активності українські банки. І якщо загальна кредитна активність в першому півріччі збільшилась на 28,7%, то важливо, що інвестиційні вклади ростуть значно більшими темпами - майже 35%», - відзначив О.ШЛАПАК, додавши, що залишається високою довіра населення до банківської системи - за 6 місяців обсяг термінових депозитів фізичних осіб збільшився майже на 28% і досяг 98 млрд. грн.

Також позитивом у роботі уряду О.ШЛАПАК назвав хід виконання бюджету, наголосивши, що його дефіцит залишається «на прийнятному рівні».

О.ШЛАПАК відзначив, що в 2007 році «порадували нас наші фінансові ринки», вперше українське підприємство торгувалося на першому майданчику Лондонської фондової біржі. «Там ще не було жодного підприємства СНД», - наголосив О.ШЛАПАК. Він також відзначив зростання показника ПФТС в 2007 році майже в 2 рази.

Секретаріат Президента також відзначає, що економіка України «досить спокійно» витримала енергетичний удар, зберігає стабільну роботу ТЕК і ЖКГ.

«Висновок - Україна за темпами економічного розвитку залишається однією з провідних європейських країн з колосальним додатковим економічним потенціалом», резюмував О.ШЛАПАК, додавши, що Україна залишається привабливою країною в економічному плані.