На резиденції Черновецького змінили табличку

Сьогодні вдень на будівлі столичної мерії встановили нову табличку з уточнюючою назвою Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, новий напис інформує: “Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)”, тоді як старий напис був “Київська міська державна адміністрація”.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 24 травня своїм рішенням затвердила структуру й склад свого власного виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації. За відповідний проект рішення «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», поданий Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, проголосувала більшість депутатів міськради. Згідно з ухваленим рішенням, визнані такими, що втратили чинність 28 пунктів різних попередніх рішень Київради, прийнятих у період з 2002 до поточного року.

Коментуючи це рішення Київради, представник опозиції, депутат Київради фракції В.Кличка Володимир БОНДАРЕНКО назвав його «маленьким переворотом» і висловив думку, що воно стало необхідним Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ через чутки щодо Указу Президента про призначення нового голови КМДА. За словами В.БОНДАРЕНКА, завдяки новому рішенню Київради тепер КМДА повністю підпорядкована Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

У той же час, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ в інтерв`ю журналістам сказав, що ухвалене рішення «тільки зайвий раз показує те, що й так чітко прописано законом (про столицю - УНІАН) і скріплено рішенням Конституційного Суду (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві, рішення від 25 грудня 2003 р. – УНІАН)».

«Всі без винятку управління та структури КМДА є виконавчим органом Київради й підпорядковані, в першу чергу, Київраді. Це говорить про те, що очолювати й очолює виконком Київської міської ради може тільки Київський міський голова, який одноосібно є й головою виконкому, й головою Київради, мером міста Києва », - зазначив О.ДОВГИЙ.

Після ухвалення цього рішення було внесено зміни в офіційні бланки КМДА, де тепер вгорі позначається не просто «Київська міська державна адміністрація», а «Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)”.