Представник Партії регіонів Віктор Янукович-молодший не знає свого номера у виборчому списку "Регіонів".

Про це він сказав журналістам на з`їзді "Союзу молоді регіонів України" у Києві.

"Я список не формую. Це буде обговорюватися на з`їзді", - сказав Янукович-молодший.

На уточнююче запитання, "невже батько не сказав вам, який у вас номер", він відповів: "У мене з батьком лише ділові відносини. Нічого особистого".

Водночас на питання, чи заміняє він на з`їзді прем`єра, який мав приїхати, але так і не з`явився, Янукович сказав, що "не вправі заміняти прем`єр-міністра".

Коментуючи загальну атмосферу з`їзду, який проходить у формі молодіжної тусовки і на питання, на яких тусовках він з`являється, син прем`єр-міністра відповів:

"Я намагаюся бути всюди, де потрібно бувати. Що стосується сьогоднішнього з`їзду, то звичайно, давно не бачилися, давно разом не збиралися, треба розробити подальшу координацію дій і поговорити про день сьогоднішній".

На репліку, що на з`їзді багато дівчат, а він прийшов один і чи не планує він знайти дівчину серед присутніх, Янукович-молодший сказав: "Подивимося, як Бог дасть".

З`їзд регіонів проходить в одному з павільйонів виставкого центру "Київ-Експоплаза". На підході до павільйону можна побачити близько 50 молодих людей з прапорами Союзу молоді регіонів і кілька байкерів, до мотоциклів яких також прив`язані прапори.

Приміщення оформлене в дусі молодіжного нічного клубу. Окрім головної сцени, у ньому знаходиться подіум, на якому встановлена картонна фотографія Віктора Януковича у повний зріст. Усі охочі можуть сфотографуватися з прем`єром.

Поряд розташовані столи з прохолоджувальними напоями – соками і водою.

На з`їзді присутні члени Партії регіонів Раїса Богатирьова, Ганна Герман, Михайло Чечетов, Віктор Янукович-молодший, Ельбрус Тедеєв, Віталій Хомутиннік і міністр молоді і спорту Віктор Корж.

Українська правда