Центрвиборчком відкидає звинувачення Кабміну

Центральна виборча комісія відкидає звинувачення Кабінету міністрів в тому, що Центрвиборчком затягує процес формування Державного реєстру виборців та перевищує витрати на його створення.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ЦВК.

У документі, зокрема, йдеться про те, що "до цього часу урядом на виконання статті 35 закону не прийнято головного, фактично стрижневого акта, яким має бути визначено порядок і строки формування інформаційно-комунікаційної системи реєстру, яким створюється нормативно-правова основа для відповідних дій ЦВК". Згідно із документом, відсутність затвердженого Кабміном порядку – основна причина гальмування процесу створення реєстру виборців.

Крім того, в заяві наголошується, що Центральна виборча комісія є державним органом зі спеціальним статусом, втручання в діяльність якого інших посадових осіб та органів заборонено законами України.

"До того ж частина третя статті 14 закону про Державний реєстр виборців встановлює обов’язковість рішень Комісії, прийнятих у межах її компетенції. Таким чином, ревізія рішень або дій ЦВК у цьому сенсі не передбачена жодним з чинних законів".

Як повідомлялося, учора Кабінет Міністрів звинуватив ЦВК в гальмуванні завершення робіт на виконання закону «Про Державний реєстр виборців», зокрема щодо створення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру.