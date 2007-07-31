Ющенко затвердив права і повноваження свого представника в КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом затвердив Положення про Представника Президента України у Конституційному Суді України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, указ за № 667/2007 від 27 липня 2007 р. розміщено на офіційному сайті Президента України.

Цим же документом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 22 травня 1998 року № 504 «Про Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України».

Згідно з Положенням про Представника Президента України у Конституційному Суді України, Представник Президента України у Конституційному Суді України (далі – Представник Президента України) представляє на постійній основі у Конституційному Суді України Президента України як суб`єкта права на конституційне подання, бере участь у конституційному провадженні.

Представник Президента України уповноважений брати участь у підготовці та провадженні у справах у Конституційному Суді України без додаткового спеціального доручення Президента України.

Крім того, у разі потреби Представник Президента України може представляти позицію Президента України у Конституційному Суді України разом з іншими особами, визначеними Президентом України для участі у конституційному провадженні у справі.

Згідно з Положенням, Представник Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Представником Президента України є за посадою один із заступників глави Секретаріату Президента України.

Представник Президента України координує підготовку проектів конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України, відповідних документів та матеріалів, що підлягають розгляду Конституційним Судом України.

Також Представник Президента України вчиняє як представник суб`єкта права на конституційне подання, учасник конституційного провадження всі дії, передбачені Законом України «Про Конституційний Суд України» та Регламентом Конституційного Суду України.

Представник Президента України вносить за дорученням Президента України зміни та уточнення до конституційних подань, внесених до Конституційного Суду України Президентом України, позиції глави держави щодо конституційних подань інших суб`єктів права на конституційне подання, в тому числі під час розгляду справ Конституційним Судом України.

Представник Президента України у Конституційному Суді координує діяльність інших представників Президента України, визначених для участі в конституційному провадженні у конкретних справах, що розглядаються Конституційним Судом України.

Представник Президента України у Конституційному Суді має інформувати Президента України про хід та результати розгляду справ у Конституційному Суді України, в разі потреби подавати Президентові України пропозиції щодо забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України.

Згідно з Положенням, Представник Президента України у Конституційному Суді за дорученням Президента України бере участь у розробленні та правовій експертизі проектів нормативно-правових актів, в опрацюванні інших документів, здійснює за дорученням Президента України інші повноваження.

Представник Президента України для здійснення своїх повноважень має право в установленому порядку взаємодіяти з відповідними посадовими особами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, інших органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та їх апаратами, а також з органами місцевого самоврядування, установами та організаціями.

Згідно з Положенням, Представник Президента України у Конституційному Суді може брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, постійних та тимчасових робочих органів, а також консультативно-дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України, у зв`язку з підготовкою пропозицій щодо внесення Президентом України до Конституційного Суду України конституційних подань, вносити пропозиції, робити застереження, давати пояснення.

Також Представник Президента України має право запитувати та одержувати необхідні для здійснення своїх повноважень матеріали і відомості від органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

Представник Президента України у Конституційному Суді може ініціювати створення експертних та робочих груп для підготовки узгоджених пропозицій, включення до їх складу працівників Секретаріату Президента України, представників інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, вчених, фахівців, вносити пропозиції щодо залучення фахівців на платній основі.

Представник Президента України у Конституційному Суді може брати участь у нарадах, конференціях, круглих столах та інших заходах з питань, що стосуються конституційного судочинства, виступати з питань, що на них обговорюються.

Також Представник Президента України у Конституційному Суді має право вносити пропозиції та погоджувати кандидатури осіб, які представлятимуть позицію Президента України на пленарних засіданнях Конституційного Суду України.

Згідно з Положенням, Представник Президента України у Конституційному Суді може користуватись інформаційними базами даних Секретаріату Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами зв`язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

Представник Президента України для виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє зі структурними підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.

Організаційне забезпечення діяльності Представника Президента України у Конституційному Суді, згідно з Положенням, здійснює відповідний структурний підрозділ Секретаріату Президента України.