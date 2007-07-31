Президент зібрав лідерів опозиції в с.Гута

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з лідерами опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», про це в місті Ярмолинці Хмельницької області повідомив лідер партії “Християнсько-демократичний союз”, яка входить до блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, Володимир СТРЕТОВИЧ.

За його словами, лідер блоку “НУ-НС” Юрій ЛУЦЕНКО наразі бере участь у зустрічі В.ЮЩЕНКА з лідерами опозиції, яка відбувається у резиденції голови держави в селі Гута на Івано-Франківщині.

“Оскільки завтра стартує виборча кампанія, і повинен бути оприлюднений указ Президента від 4 червня, сьогодні вони зустрічаються і виробляють тактику спільної діяльності”, - сказав В.СТРЕТОВИЧ, коментуючи подію. Він додав, що зустріч почалася о 18.00. За словами лідера ХДС, цю зустрічі було перенесено з 30 на 31 липня.

У зв’язку з цим, на сьогоднішніх мітингах у містах Ярмолинці та Кам’янець-Подільський блок «НУ-НС» представлятимуть В.СТРЕТОВИЧ та один з лідерів “Народної самооборони”, політолог Олесь ДОНІЙ, а не Ю.ЛУЦЕНКО, як було анонсовано раніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України п’ятого скликання від «Нашої України» Ксенія ЛЯПІНА повідомила, що лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО вилетів на Прикарпаття на зустріч з Президентом.