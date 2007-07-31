Богатирьова: Оприлюднення першої десятки ПР - це провокація

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА називає провокацією появу у засобах масової інформації першої десятки списку Партії регіонів.

Про це вона повідомила в інтерв’ю журналістам.

"Ми знаємо, що це очевидна провокація, і можна лише здогадуватися, від кого вона йде, але мені це нецікаво", - сказала вона.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, список Партії регіонів практично готовий до затвердження на з’їзді.

"Треба подавати список із 450 прізвищ. 450 прізвищ ми зараз добираємо", - сказала лідер фракції.

На прохання журналістів назвати бодай кілька прізвищ із першої десятки виборчого списку Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА сказала: "Хочу вам сказати, що не місце у списку визначає сутність. Не важливо, який номер на майці, головне, у якому складі команда грає. Перша десятка гратиме в основному складі", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, планується, що виборчий список Партії регіонів на дострокові парламентські вибори буде затверджено 4 серпня на з`їзді партії.

Сьогодні газета "Коммерсант-Украина" з посиланням на інформацію високопоставлених джерел у Партії регіонів повідомила, що Партія регіонів визначилась з проектом першої десятки виборчого списку. За даними видання, до десятки увійшли, перш за все, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ і віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ.

Крім того, місця в десятці гарантовані також лідеру фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Р.БОГАТИРЬОВІЙ, депутатам Тарасу ЧОРНОВОЛУ, Віктору ТИХОНОВУ, Рінату АХМЕТОВУ і Вячеславу БОГУСЛАЄВУ. Всі вони, як відомо, були в першій десятці на виборах в 2006 році. Водночас присутність у першій десятці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ (№2 у списку на виборах у 2006 році), депутатів Верховної Ради V скликання Георгія СКУДАРА (№3), Юхима ЗВЯГІЛЬСЬКОГО (№9) і Бориса КОЛЕСНІКОВА (№10) поки що «залишається під питанням».