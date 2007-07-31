ХДПУ обрала нового голову

Головою Християнсько-демократичної партії України обрано Кирила ПОЛІЩУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ХДПУ, таке рішення ухвалив сьогодні ХІ черговий з’їзд Християнсько-демократичної партії України на пропозицію Віталія ЖУРАВСЬКОГО, який до цього очолював партію.

Довідка УНІАН. 48-річний Кирило Ананійович ПОЛІЩУК народний депутат України парламенту четвертого скликання.

На час виборів у 2002 році був генеральним директором Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", безпартійний. Під час перебування у ВР був членом фракції "Наша Україна" (15.05.2002), фракції "Єдина Україна" (05.-06.2002), групи "Народовладдя" (06.2002-09.03), позафракційним депутатом (09.-12.2003), членом фракції "Регіони України" (12.2003-12.2005).

З листопада 2002 року - заступник голови ХДПУ.