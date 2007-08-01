У Тимошенко буде свій ”транзитний сервер”

Блок Юлії Тимошенко буде вести паралельний підрахунок голосів на дострокових парламентських виборах.

Про це заявив член політради партії "Батьківщина", народний депутат Верховної Ради 5-го скликання Валерій Камчатний.

"Цей проект буде називатися "Чесні вибори", - заявив він на прес-конференції в Харкові у вівторок, провідомляє Українська правда.

За словами Камчатного, даний проект дозволить протистояти можливим спробам фальсифікації.

Він відзначив, що контроль за підрахунком голосів БЮТ буде здійснювати власними силами, без залучення інших партій і блоків, що беруть участь у виборах.

За словами депутата, блок добре підготовлений до виборів і буде мати своїх представників на всіх дільницях.

При цьому Камчатний висловив упевненість, що в такий спосіб БЮТ буде мати у своєму розпорядженні результати голосування швидше, ніж Центрвиборчком.

Відповідаючи на питання журналістів про те, який результат БЮТ має намір показати на виборах у Харківській області, Камчатний сказав: "Нас влаштує результат у 20% голосів".

Він також повідомив, що в області, зокрема, у самому Харкові, Ізюмі, Двуречному і Валках (райцентри Харківської області) уже відбулися перші збори ініціативних груп по скликанню ініційованого БЮТ референдуму про моделі державного устрою України.

На думку представника БЮТ, за допомогою такого опитування можна буде з`ясувати точку зору населення на основні проблемні питання державного устрою, після чого профільні фахівці повинні будуть розробити нові закони, у тому числі Конституцію України.