Балога добре подумав та... не послухався Ющенка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА сьогодні повідомив, що не буде висувати свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами керівника Секретаріату Президента, на сьомому місці у виборчому списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона» буде інший кандидат у народні депутати. «Свого часу Президент Віктор ЮЩЕНКО делегував мене до мегаблоку під сьомим номером. Однак, добре подумавши та ретельно зваживши всі обставини, я вирішив звільнити цю позицію у списку для іншого політика з демократичного табору. Вважаю це вірним кроком», - наголосив В.БАЛОГА.

Він також висловив упевненість, що блок «Наша Україна – Народна самооборона» сформує міцну, ефективну та яскраву виборчу команду, яка забезпечить переможний результат голосування 30 вересня. «У Верховній Раді буде утворена демократична, патріотична фракція, вільна у своїх діях від будь-яких мотивів, окрім професійної законодавчої роботи в інтересах народу. Важливо, аби парламент поповнився новими політичними фігурами. У новому складі Верховної Ради вони матимуть змогу зміцнити свій досвід роботи в руслі відповідальної політики. Такий підхід цілком поділяє глава держави, зрештою, він погодився, щоб на сьомій позиції у списку мегаблоку виборці побачили інше прізвище», - зазначив глава Секретаріату Президента.

Також В.БАЛОГА заявив, що ніхто з нинішніх працівників Секретаріату не балотуватиметься на виборах 30 вересня: «У виборчих списках точно не буде жодного співробітника очолюваної мною установи. Це – одностайне рішення, а не примус. Кожен, хто зараз працює в Секретаріаті, усвідомлює необхідність продовжувати цю складну адміністративно-управлінську роботу із забезпечення конституційних повноважень глави держави».

Керівник Секретаріату зазначив, що продовжуватиме працювати на займаній посаді, доки в цьому буде зацікавлений Президент. «Нині ще є багато справ, які має завершити група топ-менеджерів Глави держави, які прийшли на Банкову, 11 менше року тому. Крім того, вже готуються нові рішення, необхідні суспільству і країні. Попереду – час масштабних доктрин і сміливих проектів. Моє завдання полягає в збереженні неодмінно високого коефіцієнту ефективності Секретаріату Президента», – вказав В.БАЛОГА.

Крім того, на його думку, відмова від балотування до Верховної Ради співробітників президентського Секретаріату робить безглуздими всілякі закиди у застосуванні адміністративного ресурсу з його боку. «Тепер ні мої колеги, ні я особисто не маю навіть гіпотетичної потреби в цьому. Отже, «Наша Україна – Народна самооборона» відвела від себе останні химерні підозри», – наголосив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента підкреслив, що й надалі активно працюватиме на партійній роботі. Одним із ближчих своїх завдань він бачить створення разом із партнерами по демократичному табору єдиної політичної сили на основі партій, які сформували мегаблок. «Це серйозний, гідний виклик. Ми ставимо перед собою високу мету – об’єднання всіх патріотичних демсил, які спільно запропонують Україні нову ідеологію, програму розвитку і процвітання. Працювати над цим потрібно, серед іншого, і з позапарламентських платформ», – акцентував В.БАЛОГА.