Черновецький відгородився від Ющенка... табличкою (фото)

Вчора на будівлі столичної мерії з`явилася нова табличка, яка уточнює назву КМДА.

Раніше на сірому фоні красувався текст - "Київська міська державна адміністрація", тепер до цієї фрази додалася ще одна: "Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)". Уточнення з`явилося неспроста, пише Сєгодня.

Видання нагадує, що 24 травня депутати Київради вирішили затвердити структуру та склад свого виконавчого органу – КМДА. Опозиція тоді пояснювала, що поява такого уточнення стало необхідним Леоніду Черновецькому через можливу появу указу Президента про призначення нового голови КМДА (мера голова держави зняти не може, оскільки його обирають городяни, а от щодо другої посади, яку автоматично посідає людина, яка виграла вибори мера, виникали питання, - авт.)

Представники промерської більшості підкреслювали, що КМДА завжди була виконавчим органом згідно закону про столицю та рішенню Конституційного суду. Проте краще буде ще раз уточнити, продемонструвавши Ющенку, що зняти голову виконавчого органу він не має права – той не є прямим підлеглим Президента. Окрім того, “очолювати виконком Київської міськради може тільки Київський міський голова, який одноосібно є і головою виконкому, і головою Київради, і мером міста Києва”, - пояснив сенс ухваленого рішення секретар Київради Олесь Довгий.